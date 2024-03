Wolfenbüttel. In Wolfenbüttels Kuba-Halle spielen drei Bands aus Osnabrück und Wolfenbüttel. In einer Hinsicht gibt es noch reichlich Luft nach oben.

Am vergangenen Samstag fand in der Kuba-Halle in Wolfenbüttel das erste Konzert des Bandnetzwerkes Wolfenbüttel-Osnabrück (WOS) statt. Drei talentierte Bands aus Osnabrück und Wolfenbüttel lieferten einer Mitteilung des Rockbüros Wolfenbüttel zufolge sehr hörens- und sehenswerte Auftritte ab und eröffneten die Zusammenarbeit von Musikbüro Osnabrück und Rockbüro Wolfenbüttel.

Die Wolfenbütteler Band El Andaluz begeisterte mit Bluesrock. © Rockbüro

Im vergangenen Jahr beschlossen Mitarbeitende des Rockbüros Wolfenbüttel und Musikbüros Osnabrück, ein gemeinsames Projekt zu starten. Dieses solle regionalen Bands der beiden Städte Auftrittsmöglichkeiten und Vernetzung mit Musikerinnen und Musikern der beiden Städte geben, erläutert das Rockbüro. In insgesamt vier Konzertveranstaltungen besuchen sich Bands aus Wolfenbüttel und Osnabrück, um gemeinsam Konzerte in beiden Städten zu geben. Dieses Bandnetzwerk biete Musikschaffenden die Gelegenheit, über ihren eigenen musikalischen Tellerrand hinauszublicken, neue Fans zu gewinnen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln, heißt es in der Mitteilung.

Viele Besucher fanden nicht den Weg in Wolfenbüttels Kuba-Halle

Die Auftaktveranstaltung fand am vergangenen Samstag in der Kuba-Halle in Braunschweig statt. „Goon mit ihrem virtuosen Stonerrock machten den Opener und waren schon gleich ein musikalisches Highlight“, schreibt das Rockbüro und fährt fort: „Als zweite Band begeisterten Calling Orion mit deutschen Texten zu sphärischen und krachigen Klängen. Die Wolfenbütteler El Andaluz spielten zum Abschluss ihre eigenen kultigen Songs in bluesig-rockigem Sound.“

Leider fanden nicht so viele Zuschauer den Weg in die Kuba-Halle. Die Bands und das überschaubare Publikum hatten aber einen grandiosen Konzertabend und waren trotzdem zufrieden mit der Veranstaltung, heißt es. Im Juni spielen die drei Bands, ergänzt durch eine weitere Band aus dem Raum Wolfenbüttel, dann in Osnabrück. Das nächste WOS-Konzert in Wolfenbüttel findet am 28. September in der Kuba-Halle statt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red