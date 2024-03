Wolfenbüttel. Beim „Schnuppertag“ gibt es viel zu entdecken. Besonders eine „tierische“ Begegnung weckt bei den Grundschülern reges Interesse.

Kürzlich hieß das Team der Leibniz-Realschule Wolfenbüttel kleine und große Gäste willkommen. Viertklässler der umliegenden Grundschulen waren zu einem bunten Programm geladen, das von den älteren Realschülern unterstützt wurde. Die Schule berichtet in einer Mitteilung von dem „Schnuppertag“.

Diana Osokin aus der Klasse 9a empfing die ankommenden Eltern und deren Kinder mit Gesang und dem Stück „I wouldn‘t mind“. Schulleiter Stefan Zäsar begrüßte anschließend die Besucher und stellte die Informations- und Mitmachangebote der „Leibniz“ vor. Mit den Worten „Schlemmen für den guten Zweck“ wurden die Gäste von Zäsar auf das Kuchenangebot aufmerksam gemacht. Die Vorsitzende des Schulvereins hatte die Eltern zu den Kuchenspenden motiviert. Der Kuchen konnte mit einer kleinen Spende für den Schulverein erstanden werden, heißt es in dem Bericht weiter.

An elf Stationen zeigt die Leibniz-Realschule Wolfenbüttel, was sie kann

Nach einem weiteren musikalischen Beitrag der Schülerin Natalia Arcos Paz gab es für die Kinder dann viel zu entdecken. In Gruppen eingeteilt, wurden die jungen Gäste von Acht- und Neuntklässlern zu den verschiedenen Stationen geführt. Lehrer Michael Hemminger zeigte währenddessen den Eltern die Schule. Außerdem konnten sich die Eltern Vorträge über die Realschule anhören.

An elf Stationen, erklärt die Schule in ihrem Bericht, konnten die jungen Besucher zum Beispiel Sport treiben, experimentieren oder backen. Die Kinder lernten den Schulsanitätsdienst kennen, vergoldeten im Chemieraum Münzen und bastelten bunte Schachteln. Man konnte sich in der gemütlichen Bücherei umschauen oder die Hündin Emma kennenlernen: Lehrerin Martina Nast stellte gemeinsam mit Schüler Ivan sowie den Schülerinnen Avneet und Nereisa die Klassenhündin vor. Die Kinder erzählten, dass Emma gern gestreichelt werde, sie sehr lieb und still sei. Emma komme nur in der kleinen Pause zu den Kindern.

Nast zufolge trage Emma zu einer entspannten Atmosphäre bei. Die Klasse müsse strenge Regeln einhalten, um Emma zu schützen. So dürfe nichts auf dem Fußboden liegen, und die Schultaschen seien immer geschlossen zu halten.

Bei einer Verlosung gibt es Buchgutscheine zu gewinnen

Am Ende der Veranstaltung gegen 18 Uhr gab es noch eine Verlosung, berichtet die Leibniz-Realschule. Celina Gebhardt, Schülerin der Klasse 10c, sehr engagiert in der Stolperstein-AG und aktiv bei der Gestaltung von Gedenkveranstaltungen, durfte sich am „Schnuppertag“ als Glücksfee betätigen und machte einige Grundschüler zu stolzen Besitzern eines Buchgutscheins.

Mahan Sarhadi aus der Klasse 10c spielte zum Abschluss der Veranstaltung das Stück „Experience“ auf dem Klavier. Die Viertklässler und deren Eltern hätten einen guten Eindruck vom Team der Schule gewonnen, das sich darauf freue, diese Kinder im nächsten Schuljahr als ihre neuen Fünftklässler willkommen zu heißen, heißt in der Mitteilung abschließend.

red