Wolfenbüttel. Den Klimawandel in Wolfenbüttel angehen: Ein Kurs bietet Wissen und Handlungsoptionen – und am Ende ein Zertifikat.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel in unserer Region? Wie begegnet der Landkreis Wolfenbüttel den Folgen des Klimawandels? Und wie können Sie selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen? Das nötige Wissen, um diese und weitere Fragen zu beantworten, soll der Volkshochschulkurs „Klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ am Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel (BIZ) vermitteln. Darauf weist der Landkreis hin.

In dem Kurs können sich Interessierte demzufolge ab dem 3. April weiterbilden, um den Landkreis gemeinsam klimafreundlicher zu gestalten. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Referat für Nachhaltigkeit und Klimaschutz des Landkreises statt. Er wird geleitet von Diplomingenieurin Astrid Hilmer, Referentin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Kurs in Wolfenbüttel soll Impulse geben und Menschen vernetzen

„Das Kurskonzept, das ein Forschungsverbund gemeinsam mit dem WWF entwickelt hat, begeistert mich immer wieder aufs Neue“, wird Astrid Hilmer in der Ankündigung zitiert. „Nicht nur, dass ich als Kursleitung auf umfassende Unterrichtsmaterialien mit wissenschaftlich fundierten Inhalten zurückgreifen kann. Der Kurs hilft auch aus der Ohnmacht herauszukommen, die das Beschäftigen mit der Klimakrise auslösen kann. Ganz unabhängig davon, wo die Teilnehmenden selbst aktuell stehen, können sie ihre eigenen Klimaschutzaktivitäten entwickeln.“

Es sei die Stärke des Kurses, „dass das Thema Klimaschutz aus vielen Perspektiven beleuchtet wird: Er bietet fundiertes Hintergrundwissen, zeigt die aktuelle Situation im Landkreis Wolfenbüttel und stellt zukünftige Planungen vor, gibt viele Impulse für individuelle Handlungsmöglichkeiten und vernetzt Menschen, die aktiv werden wollen“, sagt Katja Schlager, Leiterin des Bildungszentrums.

Teilnehmende bekommen am Ende ein Zertifikat

Die Kursteilnehmenden bekämen des Weiteren die Möglichkeit, sich mit führenden Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten sowie Initiativen auszutauschen. Sie erführen über die Aktivitäten des Klimaschutzmanagements im Landkreis Wolfenbüttel und wie sie sich daran beteiligen können, heißt es in der Ankündigung.

Zum Abschluss der Kursreihe „Klimafit“ erhielten die Kursteilnehmenden ihr „Klimafit“-Zertifikat. Für die Teilnahme seien keine Vorkenntnisse erforderlich.

Sechs Termine, zwei davon online

Die Kursreihe findet an folgenden Terminen statt: 3. April, 24. April, 7. Mai (online), 22. Mai, 28. Mai (online), 12. Juni jeweils von 18 bis 21 Uhr im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel, Harzstraße 2-5. Die Online-Termine können entweder mobil vom eigenen Sofa aus oder zusammen mit den anderen Teilnehmenden im Bildungszentrum besucht werden. Das Kursentgelt beträgt 39 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen zur Kursreihe unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de oder telefonisch unter (05331) 84150. Mehr Informationen zu „Klimafit“ gibt es außerdem unter www.klimafit-kurs.de.

