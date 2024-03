Wolfenbüttel. Die Gruppe „Radio Europa“ tritt im Prinzenpalais auf. Was die Wolfenbütteler von diesem besonderen Konzertabend erwarten dürfen.

Passend zum „Fest für die Demokratie“ an diesem Tag auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz präsentiert „Radio Europa“ unter dem Titel „Secret Sound & Hidden Treasures“ die musikalische Vielfalt des europäischen Kontinents, wie es in der Mitteilung heißt. Auf Einladung der Kulturinitiative TonArt und in Kooperation mit dem Verein „Kulturstadt Wolfenbüttel“ gastiert das Ensemble am Samstag, 9. März, ab 19 Uhr im Prinzenpalais.

Als die fünf „Ausnahmemusiker“ von „Radio Europa“ vor mehr als zwölf Jahren aufbrachen, um den Kontinent in seiner menschlichen und künstlerischen Vielfalt zu erforschen, ahnten sie nicht, wie lange sie unterwegs sein sollten und wo sie diese Reise hinführen würde, heißt es weiter. Mittlerweile stehe „Radio Europa“ als kaum vergleichbares klingendes Plädoyer für die Idee des vereinigten und friedlichen Europas.

„Radio Europa“ will die Flamme der Begeisterung in Wolfenbüttel neu entzünden

Mit der Suche nach den „Secret Sound & Hidden Treasures“ werde diese Flamme der Begeisterung jetzt neu entzündet. „Die fünf Klangkünstler wandeln durch geheime Gärten, stürzen durch belebte Gassen, reiben an der musikalischen Wunderlampe, sprechen das „Sesam öffne dich“ und führen ihr Publikum tief in die glitzernde und unermessliche Schatzhöhle der europäischen Musik, wo sich die alten und neuen Klänge des ganzen Kontinents in verschwenderischer Pracht sprühend verbinden“, heißt es in der Mitteilung.

Konzertkarten zum Preis von 22, 11 oder 5 Euro (Schüler) sind im Vorverkauf zu bestellen über www.musikstadt-wolfenbuettel.de sowie erhältlich bei Bücher Behr, Kornmarkt 4, und an der Abendkasse. Außerdem sind Vorbestellungen über www.tonart-wf.de möglich.

