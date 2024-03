Wolfenbüttel. Doch ehe die genauen Termine festgelegt werden, muss die Stadt Wolfenbüttel noch mit den Standbetreibern sprechen.

Im vergangenen Oktober war der erste „Wolfenbütteler Abendmarkt“ trotz des sich im Verlauf der Veranstaltung verschlechternden Wetters ein Erfolg, was positive Rückmeldungen der Standbetreiber als auch der Besucher dokumentieren. Deshalb soll dieses neue Veranstaltungsformat auch in diesem Jahr wieder stattfinden – und zwar dreimal. Das schlug die Verwaltung jetzt der Politik vor. Zunächst befanden sich in dem Verwaltungsvorschlag sogar drei konkrete Termine. Als mögliche Termine wurden der 18. April, der 20. Juni und der 15. August vorgeschlagen. Das sind jeweils Donnerstage, die als besonders geeignet angesehen wurden.

Sebastian Kirchner vom Veranstaltungsmanagement der Stadt erklärte dazu im städtischen Kulturausschuss, dass zunächst noch mit den Standbetreibern über diese Termine gesprochen werden müsse, ehe sie endgültig festgelegt werden. Der Ausschuss einigte sich deshalb darauf, drei Abendmärkte in diesem Jahr zu veranstalten, wobei auch ein Markt durchaus auch im Herbst stattfinden könne.

Abendmarkt Wolfenbüttel: Diesen Aufwand betreibt die Stadt

Für die Verwaltung bedeutet ein Abendmarkt einen zeitlichen Aufwand von etwa 190 Stunden, was den Auf- und Abbau des Marktes einschließt. Das Veranstaltungsmanagement gab an, dass je Markt mit Kosten von 3500 Euro zu rechnen sei. Kosten entstehen auch durch das Begleitprogramm, sprich Künstlergagen und Bühnentechnik. Weitere Ausgaben sind für das Aufstellen von Sitzgarnituren sowie für die Werbung für den Abendmarkt erforderlich. Etwa 1000 Euro kommen durch die Standgebühren herein, wenn 20 Stände dabei sind. Für die Abendmärkte soll als Anreiz eine um 50 Prozent reduzierte Standgebühr gelten.

Mit der Umsetzung des Veranstaltungsformats „Wolfenbütteler Abendmarkt“ sollen laut Verwaltung verschiedene Ziele im Sinne der Weiterentwicklung des Wolfenbütteler Wochenmarktes verfolgt werden.

Für wen der Wolfenbütteler Abendmarkt interessant sein könnte

Aber der Abendmarkt könnte auch für potenzielle neue Marktbeschicker interessant sein. Sie könnten ausprobieren, ob ihr Angebot geeignet ist für eine regelmäßige Teilnahme an den Wochenmärkten, die ansonsten in Wolfenbüttel jeden Mittwoch und Samstagvormittag auf dem Stadtmarkt stattfinden.

Außerdem will die Verwaltung mit den drei Abendmärkten in diesem Jahr testen, ob dies ein Veranstaltungsformat für die Zukunft sein kann, weil es eventuell den sich verändernden Erwartungen und Lebensstandards der Bürger Rechnung trägt.

