Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat es am Mittwochabend einen Raubüberfall gegeben. Was hatte ein Vorfall Stunden vorher damit zu tun?

In einem Einfamilienhaus in der Wolfenbütteler Straße Am Schiefen Berge haben zwei maskierte Täter am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen Senior überfallen. Nach Angaben der Polizei brachen zwei bislang unbekannte Männer in das Einfamilienhaus ein und bedrohten den über 80-jährigen Bewohner mit einer Pistole.

Nachdem der Mann den Tätern Wertgegenstände übergeben hatte, verließen diese das Wohnhaus mitsamt des Diebesgutes durch die Haustür in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Mysteriöser Vorfall am Mittwochmittag in Wolfenbüttel

Es konnte folgende Personenbeschreibung angegeben werden: Der Täter mit der Schusswaffe sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkle, auffällige Augen. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe eine schwarze Pudelmütze und ein dunkles Tuch vor dem Mund getragen. Der andere Täter sei 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, habe dunkelbraune Haare mit Undercut, hat akzentfreies Deutsch gesprochen. Er trug eine grünliche/bräunliche Steppjacke (Rautenmuster), blaue Jeans, weiße Turnschuhe und hatte ebenfalls ein dunkles Tuch vor dem Mund.

Zudem soll es bereits gegen 12 Uhr desselben Tages zu einem Vorfall an dem Einfamilienhaus gekommen sein. Hier habe das spätere Opfer bemerkt, wie sich ein unbekannter Mann mit einer Brechstange an seiner Terrassentür zu schaffen machte. Als er lautstark auf sich aufmerksam machte, verließ der Unbekannte das Grundstück fluchtartig. Auch hier sei der Unbekannte nicht allein gewesen. Beide flüchteten vermutlich über die Straße Am Schiefen Berg. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen unter (05331) 9330.

Polizeikontrolle: Beamten erwischen Alkoholsünder in Flöthe

Beamte der Polizei Schladen haben am Donnerstagnachmittag in Flöthe den 42-jährigen Fahrer eines VW kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann zum einen ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war und zum anderen unter dem Einfluss von Alkohol stand, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1 Promille. Damit endete die Fahrt für den Mann. Außerdem erwartet ihn nun sowohl ein Ordnungswidrigkeiten- als auch ein Strafverfahren.

