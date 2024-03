Wolfenbüttel. Gleich fünf Roboter-Teams des Gymnasiums im Schloss dürfen zur Deutschen Meisterschaft im Robo-Cup Junior fahren. Das haben sie drauf.

Beim diesjährigen Vorentscheid in der Hochschule Hannover konnte das Gymnasium im Schloss (GiS) aus Wolfenbüttel seine Erfolge der vergangenen Jahre noch übertreffen: Gleich fünf von sechs GiS-Teams haben sich in zwei verschiedenen Ligen für die Deutsche Meisterschaft im Robo-Cup Junior im April in Kassel qualifiziert. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Im Labyrinth dominieren die Wolfenbütteler Schloss-Roboter beim Robo-Cup Junior erneut

In der Liga „Rescue Line“, bei der die selbst gebauten und programmierten Roboter einer Linie durch unwegsames Gelände folgen und dabei „Opfer“ in Sicherheit bringen müssen, landete das Team „Der Shredder“ auf Platz drei, heißt es in der Mitteilung. Das Team „Tota Mota“ habe sich mit Platz 12 von 34 auch noch knapp ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft des international ausgetragenen Wettbewerbs gesichert.

In der Liga „Rescue Maze Entry“, bei der ein Roboter selbstständig durch ein Labyrinth voller Hindernisse und Herausforderungen manövrieren, „Opfer“ finden und versorgen muss, seien wie im letzten Jahr alle drei angetretenen Teams vom Schloss auf das Siegertreppchen gekommen, schreibt die Schule. Sie hätten sich gegen starke Konkurrenz aus Magdeburg durchgesetzt und somit für die Deutsche Meisterschaft in Kassel qualifiziert. Darunter befindet sich der Mitteilung zufolge auch das Erfolgsteam „Ideka“, das als amtierender deutscher Vizemeister im letzten Jahr sogar bei der Europameisterschaft in Kroatien angetreten war. Platz eins in Hannover ging diesmal aber an das Team „Toosten“, Dritter wurde das Team „Tobendix Tech Wizards“, heißt es weiter.

Wolfenbütteler Schule konnte bereits einige Preise und Titel beim Robo-Cup absahnen

Seit über zehn Jahren ist die Teilnahme am Robo-Cup der Höhepunkt im Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler der Roboter-AG, berichtet die Wolfenbütteler Schule. Der Wettbewerb habe dem Gymnasium im Schloss bereits einige hochrangige Preise und Titel eingebracht. Die AG wird von den drei Informatiklehrern Frithjof Hummes, Benjamin Lemmer und Torsten Micheels geleitet und von weiteren Lehrkräften und ehemaligen Schülerinnen und Schülern unterstützt.

red