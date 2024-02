Wolfenbüttel. Der Landkreis Wolfenbüttel konnte sich über satte Fördergelder freuen. Wie viel es war und was mit dem Geld passierte, lesen Sie hier.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstütze die wirtschaftliche Stabilität und Transformation in Deutschland, erklärt Wolfenbüttels Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser (SPD) in einer Pressemitteilung. Davon profitierten Kommunen, Unternehmen und auch private Kunden. Im vergangenen Jahr seien die bereitgestellten Gelder der KfW auf einem Höchstwert gewesen, fährt Kreiser fort. Mit Sonderprogrammen und gezielter Förderung habe die KfW intensiv dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen.

Auch der Landkreis Wolfenbüttel habe demzufolge 2023 Mittel in Höhe von 54,4 Millionen Euro erhalten. Kreiser: „Der Landkreis Wolfenbüttel wurde mit 54,4 Millionen Euro Förderung 2023 durch die KfW unterstützt. Dabei freut mich sehr, dass das Programm für erneuerbare Energien mit einem Fördervolumen von 10,7 Millionen Euro sehr große Nachfrage erfahren hat.“

Auch Privatleute haben stark profitiert

Die Mittelstandsbank der KfW habe der Mitteilung zufolge in Wolfenbüttel insgesamt ein Fördervolumen von 17,1 Millionen Euro ausgezahlt. Mit 21,5 Millionen Euro Förderung hätten auch private Kunden stark von den Angeboten der KfW, wie altersgerechter Umbau für ein barrierearmes Wohnen in den eignen vier Wänden oder durch das Wohneigentumsprogramm, profitiert. „Ganz wichtige Zukunftsvorhaben werden durch die KfW vorangebracht und unterstützt. Die Zahlen zeigen, wir in Wolfenbüttel bringen zahlreiche Projekte voran. Mich freut es sehr, dass in die Zukunft investiert wird“, erklärt Dunja Kreiser abschließend.

