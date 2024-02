Wolfenbüttel. Zwei Männer sind in Streit geraten – und machen nun widersprüchliche Angaben. Außerdem hielt Wolfenbüttels Polizei einen betrunkenen Autofahrer an.

In Wolfenbüttel haben sich zwei Männer am Dienstag, 13. Februar, eine körperliche Auseinandersetzung geliefert. Da es widersprüchliche Aussagen zu dem Streit gibt, sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas mitbekommen haben.

Gegen 17.45 Uhr gerieten die zwei Männer demnach aneinander, an der Ecke zwischen Drei-Linden-Weg und Heimstättenweg. Einer der Männer soll seinen Kontrahenten unter anderem zu Boden geworfen haben. Außerdem „sei es zum Versprühen von Reizgas gekommen“, berichtet die Polizei. Einer der Männer habe ein Fahrrad bei sich gehabt.

Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer (05331) 9330 abgegeben werden.

Wolfenbütteler Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Die Polizei hat am Lessingplatz in Wolfenbüttel zudem einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Am Montag gegen 17.10 Uhr hielt eine Streife den 61-Jährigen an – sie bemerkten bei der Kontrolle, dass der Mann womöglich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, wies eine Blutprobe an, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

red