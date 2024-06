Mehr als 500 Teilnehmer des Gottesdienstes in St. Petrus spendeten Applaus, als sie am Sonntag hörten, dass Pfarrer Eggers nach seinem Streit mit Bischof Heiner Wilmer in der Gemeinde St. Petrus bleibt. Als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen von Missbrauch trugen sie weiße T-Shirts. © FMN | Erik Westermann