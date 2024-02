Schöppenstedt. Ein Lastwagen – beladen mit Glasflaschen – ist Dienstagfrüh in den Graben gerutscht. Die Bergung wird einige Stunden dauern.

Bei Schöppenstedt ist es Dienstagfrüh, um kurz nach 6 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Lkw fuhr auf der Bundesstraße 82 in Richtung Groß Dahlum, kam an der Einmündung zur Kreisstraße 11 jedoch aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen rutschte alleinbeteiligt in den Graben und kam dort zum Liegen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde den Polizei-Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

Getränke-Laster liegt im Graben – B82 bis in die Abendstunden dicht

Die B82 musste mit Beginn der Unfallaufnahme in beide Richtung vollständig gesperrt werden. Die Sperrung wird aufgrund der Bergung noch bis in die frühen Abendstunden andauern. Beladen war der Lkw mit einer großen Menge Getränke-Glasflaschen, was die Bergung zusätzlich erschwert.

red