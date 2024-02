Dettum. Bewohner hatten nur kurz die Haustür offenstehen lassen – das wollte ein 33-Jähriger nutzen. Er schnappte sich Geld im Flur, wurde aber entdeckt.

In Dettum hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen Dieb festmachen können – da dessen Flucht schiefging. Der Mann hatte zuvor bemerkt, dass Hausbewohner in der Poststraße ihre Eingangstür kurzzeitig zum Lüften offenstehen gelassen hatten. Dem Täter fiel nach dem Betreten des Hausflures eine Geldbörse in die Hände, woraus er zirka 260 Euro Bargeld nahm.

Im Hausflur wurde er jedoch von den Hausbewohnern bemerkt. „Der Ertappte gab daraufhin Fersengeld, stürzte jedoch nach kurzer Flucht“, berichtet die Polizei. Er wurde anschließend von den Hauseigentümern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Nach zweifelsfreier Feststellung seiner Identität wurde der Dieb wieder entlassen. Gegen den 33-Jährigen hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch interessant

red