Halchter. Die Substanz hatte bei Bewohnern zu Atembeschwerden geführt. Nun ermittelt der Staatsschutz – wegen eines möglichen fremdenfeindlichen Motivs.

Bislang unbekannte Täter haben in Halchter an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eine unbekannte Substanz platziert. Diese, berichtet die Wolfenbütteler Polizei, hat bei den Bewohnern der Wohnung wie auch bei anderen Personen aus dem Haus erhebliche Atemreizungen verursacht. Die Feuerwehr musste das Haus am Donnerstagabend evakuieren. Jetzt ermittelt der polizeiliche Staatsschutz wegen gefährlicher Körperverletzung.

Passiert ist das Ganze laut Polizei am Donnerstag gegen 18.25 Uhr in der Straße Reiterstieg. „Durch eine schnelle und unbürokratische Hilfe aller eingesetzten Organisationen und der Kommune war es möglich, den betroffenen Personen eine vorübergehende Bleibe in einem angrenzenden Vereinsheim und einem Hotel zu ermöglichen“, berichtet ein Sprecher. Mehrere Verletzte mussten für eine ambulante Behandlung in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf eine fremdenfeindliche Tat vor, teilt die Polizei mit. Dennoch ermittelt in diesem Fall der polizeiliche Staatsschutz, um mögliche Hinweise auf eine ausländerfeindliche Tat zu ermitteln oder auszuschließen. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 melden.

