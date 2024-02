Denkte. Der junge Motorradfahrer muss im Krankenhaus versorgt werden. Zudem ermittelt die Wolfenbütteler Polizei zu einem Kita-Einbruch.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße 3 nahe Denkte verletzt. Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, kam der junge Mann in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Das stark beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in höherer vierstelliger Summe. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei noch.

Wolfenbüttel: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

In Wolfenbüttel sind Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in den Kindergarten an der Waldenburger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und erbeutete neben Bargeld auch elektronisches Equipment. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei gibt als Tatzeitraum die Zeit zwischen 19 und 7 Uhr an. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (05331) 9330 aufgenommen.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Im Wolfenbütteler Eichenweg haben Unbekannte zudem eine Bushaltestelle verwüstet. Sie zerstörten eine Glaswand am Unterstand und verursachten damit einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Passiert ist dies zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Hinweisgeber sollen sich an die Wolfenbütteler Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330 wenden.

red