Wolfenbüttel. Wer einen Kita-Platz in Wolfenbüttel sucht, kann in diesen Tagen Einrichtungen besichtigen. Hier ein Überblick über die Termine.

Die Anmeldungen für das Kita-Jahr 2024/2025, das am 1. August startet, laufen noch bis zum 29. Februar. Wie die Stadt Wolfenbüttel mitteilt, bieten zahlreiche städtische Kitas Eltern in diesem Jahr wieder einen Tag der offenen Tür zur Besichtigung an.

Hier die Termine:

Am Hopfengarten: am 25. Januar von 14 bis 16.30 Uhr und am 20. Februar von 14 bis 16.30 Uhr;

Kilindum: am 2. Februar von 15 bis 18 Uhr;

Kerschensteinerweg: am 8. Februar von 14 bis 17 Uhr;

Villa Hoppetosse: am 9. Februar von 15 bis 18 Uhr;

Varietà (nur Krippe): am 10. Februar von 10 bis 13 Uhr;

Fümmelse: am 10. Februar von 10 bis 13 Uhr;

Wilhelm Raabe: am 16. Februar von 16 bis 18.30 Uhr;

Groß Stöckheim: am 17. Februar von 10 bis 13 Uhr.

Die restlichen städtischen Kitas können der Stadt zufolge keinen Tag der offenen Tür anbieten.

Auch kirchliche Kitas laden zur Besichtigung ein:

Kindergarten St. Thomas: 25. Januar von 16.30 bis 18 Uhr.

In den Kindertagesstätten der Kirchengemeinde St. Johannis, der Martin-Luther-Gemeinde, der Kirchengemeinde Ahlum und in der Kita St. Ansgar werden individuelle Besichtigungstermine vereinbart, heißt es in einer Mitteilungdes Pfarramts Maria von Magdala.

Zudem lädt der Kinderschutzbund zu einem Informationsnachmittag in seine Kita ein:

Kita Rüsselbande: 31. Januar von 15 bis 17 Uhr.

