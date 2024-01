Wolfenbüttel. Die Veranstaltung in der Lindenhalle richtete sich an Schüler in pädagogischer Ausbildung. So präsentierten sich die Kitas.

Auf Initiative der pädagogischen Fachberatung, Sarah Linder, und den Praxiskoordinatoren der Stadt Wolfenbüttel fand am 16. Januar 2024 erstmals ein sogenannter Kita-Markt in der Lindenhalle statt. Darüber informiert die Stadt.

Ziel dieser Veranstaltung sei gewesen, dass Schülerinnen und Schüler, die sich in einer pädagogischen Ausbildung befinden, die Stadt Wolfenbüttel als Arbeitgeber mit ihren 15 Kindertagesstätten kennenlernen. Auch die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen hatten die Möglichkeit, Informationen zu erhalten.

Teilnehmer des Kita-Marktes in der Lindenhalle.

Die Stadt Wolfenbüttel als Träger der Kindertagesstätten biete nach eigener Aussage eine Vielfalt an pädagogischer Betreuung und konzeptionellen Schwerpunkten in der frühkindlichen Bildung an. So biete zum Beispiel die Kita Kerschensteinerweg ein umfassendes Bewegungsangebot. Die Kita Entdeckerhafen betreue hingegen nach der Montessori-Pädagogik, das Kinder- und Familienzentrum Karlstraße nach dem Early-Excellence-Ansatz.

Viele Fragen beantwortet

Der Einladung folgten dem Bericht zufolge zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden berufsbildenden Schulen. Um Anregungen für den beruflichen Alltag zu bekommen, stellten die Kindertagesstätten der Stadt Wolfenbüttel ihre konzeptionellen Schwerpunkte an praxisnahen Ständen vor. Es fand ein reger Austausch statt und Materialien konnten ausprobiert werden.

Daneben berichteten die pädagogischen Fachberatungen, neben Sarah Linder betreuten auch Nadin Perdicchia und Natascha Kropidlowski die Kindertagesstätten, über die Schwerpunkte ihrer Arbeit und beantworteten viele Fachfragen. Die Steuerungsgruppe WOFÜR stellte die Inhalte des Arbeitskreises vor. Über die Rahmenbedingungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und über sein Aufgabengebiet berichtete Marcel Sander an seinem Stand vom Personalrat. Für weitergehende Fragen bezüglich Einsatzort, Arbeitsverträge und ähnliches stand Abteilungsleiter Andreas Binner Rede und Antwort.

Veranstaltung soll wiederholt werden

„Als moderner, zukunftsorientierter Arbeitgeber müssen wir in den jetzigen Zeiten andere Wege gehen. Die frisch ausgebildeten Fachkräfte sind für die Kindertagesstätten enorm wichtig“, so Sarah Linder. Es sei daher von Bedeutung, die Praxiskoordinatoren, die die Auszubildenden begleiten und anleiten, in der Praxis mit zusätzlichen Wochenstunden zu unterstützen. Ihr Fazit: Es war ein inspirierender Vormittag mit angeregten Gesprächen.

An Ständen wie diesem präsentierten sich die einzelnen Kindertagesstätten in der Wolfenbütteler Lindenhalle. © Stadt Wolfenbüttel

In Kürze werde eine Evaluation der Veranstaltung erfolgen; auf jeden Fall sollen die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden dazu führen, dass diese Veranstaltung in Zukunft erneut angeboten wird. Linders Dank gehe an alle Beteiligten im Vorder- und Hintergrund. „Wir hoffen auf viele Bewerbungen und neue pädagogische Fachkräfte für die städtischen Kindertagesstätten“, sagte sie abschließend.

