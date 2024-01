Schandelah. In der Hindenburgstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Cremlinger Polizei bittet um Hinweise – und mögliche Aufzeichnungen.

In Schandelah sind Unbekannte am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße eingestiegen. Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, durchsuchten die Täter das Haus nach Diebesgut – die Schadenshöhe ist aber noch unbekannt.

Als Tatzeitraum kommt die Spanne zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 18.15 Uhr, in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei in Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 932230 entgegen. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner zudem, mögliche Videoaufzeichnungen von Grundstücken in der näheren Umgebung zu sichten und bei Feststellungen an die Beamten weiterzuleiten.

