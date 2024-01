Dettum. Täter hatten es auf zwei Autos und ein Wohnmobil abgesehen. Lesen Sie hier die Polizei-Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel.

In Dettum haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Polizei berichtet von drei Fällen:

In der Hauptstraße öffneten die Unbekannten gewaltsam den Kofferraum eines weißen Audi A4 Cabrio, das vor einem Wohnhaus parkte. Geschehen ist dies in der Zeit zwischen Freitag, 23.50 Uhr, und Samstag, 0.15 Uhr. Aus einem blauen Mercedes der A-Klasse, der verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus an der Bruchbreite stand, stahlen die Täte diverse Lebensmittel. Geschehen ist dies in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 10 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich am Mittelweg Zugang zu einem weißen Wohnmobil der Marke Fiat. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Passiert ist dies zwischen Silvester und Samstag, 9.30 Uhr.

Hinweise gehen an die Polizeistation in Cremlingen, erreichbar unter der Nummer (05306) 932230, oder an das Polizeikommissariat in Wolfenbüttel, erreichbar unter (05331) 9330.

Auto-Radio in Kissenbrück gestohlen, Container in Sickte aufgebrochen

In Kissenbrück wurde ebenfalls ein Auto aufgebrochen. Aus einem schwarzen VW Caddy stahlen Unbekannte unter anderem das Radio. Der Wagen parkte den Polizei-Angaben zufolge im Fasanenweg. Als Tatzeitraum kommt die Spanne zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, in Betracht. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 entgegen – oder die Polizei in Wolfenbüttel.

Außerdem ermittelt die Polizei zu zwei aufgebrochenen Baucontainern an der Landesstraße 631 bei Sickte. Bislang unbekannte Täter gelangten auf die dortige Baustelle und verschafften sich gewaltsamen Zugang. Geschehen ist dies zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 16.04 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Cremlingen auf.

red