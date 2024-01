Wolfenbüttel. In der Innenstadt von Wolfenbüttel ist es vor einigen Tagen wegen eines Autofahrers zu mehreren Beinahe-Unfällen gekommen.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitgeteilt hat, ist es bereits am 6. Januar in der Wolfenbütteler Innenstadt beinahe zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Fahrer eines Opel Astra habe sich verkehrswidrig und rücksichtlos verhalten, berichtet die Polizei. Zunächst habe dieser Fahrer einen 71-jährigen Wolfenbütteler auf der Langen Straße in Richtung Rosenwall genötigt, welcher sich mit seinem Pkw vor dem Astra befand, in dem er über eine längere Strecke sehr dicht auffuhr und den Mann bedrängte.