Wolfenbüttel. Fünf Wohnungen in Goslar und Wolfenbüttel wurden durchsucht. Kiloweise Heroin und Streckmittel wurden sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel verkündet einen großen Erfolg im Kampf gegen den Heroinhandel in der Region. Nach intensiven Ermittlungen gegen fünf Verdächtige im Alter von 33 bis 56 Jahren aus Wolfenbüttel und Goslar konnte die Polizei konkrete Hinweise auf unerlaubten, bandenmäßigen Drogenhandel gewinnen, die zu Durchsuchungsbeschlüssen führten.

Am Donnersag, 16. November, wurden von 8 bis 16 Uhr insgesamt fünf Wohnungen in Wolfenbüttel und Goslar von Einsatzkräften durchsucht. Zur Unterstützung waren auch Beamte aus Goslar und Braunschweig dabei.

In sämtlichen durchsuchten Wohnungen stellten die Beamten erhebliche Mengen an Heroin, Streckmitteln im Kilobereich und Bargeld in einer für die Szene typischen Stückelung sicher. Der Einsatzleiter, Dominik Gerecke, betonte die außergewöhnliche Menge der gefundenen Drogen und bezeichnete dies als einen Erfolg der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Zwei Festnahmen, Staatsanwaltschaft prüft Haftgründe

Zusätzlich ergab die Überprüfung einer sechsten Person, die nicht zu den Tatverdächtigen gehörte, dass gegen sie ein Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Alle angetroffenen Personen wurden zur Polizeidienststelle gebracht. Bei zwei Personen erhärtete sich der Verdacht, weshalb sie vorläufig festgenommen wurden.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig prüft nun, ob Haftgründe vorliegen, um Untersuchungshaftbeschlüsse zu erwirken und entsprechende Anträge beim zuständigen Amtsgericht zu stellen.

red