Schladen. Zum 30-jährigen Bestehen des Fördervereins der Haupt- und Realschule in Schladen blickt die Schule zurück auf besondere Aktionen.

Am Freitag feierte der Förderkreis der Werla-Schule sein 30-jähriges Bestehen in den Räumlichkeiten der Schule. Die Lehranstalt berichtet in einer Pressemitteilung von einer abwechslungsreichen Veranstaltung. Dabei wurden vor allem die Vorstandsmitglieder Sigrid Gille und Dirk Schrader gewürdigt, deren unermüdlichem Einsatz es zu verdanken sei, dass der Förderkreis so erfolgreich das Schulleben bereichere. Viele Aktionen würden an der Werla-Schule vom Förderkreis finanziell unterstützt und durch den personellen Einsatz seiner Mitglieder erst ermöglicht, heißt es weiter.

So seien Sport-Trikots angeschafft worden und Schulrucksäcke für die ukrainischen Mädchen und Jungen. Eine Obstbaum-Anpflanzung im Vordergarten der Schule sei von Zehntklässlern der Profilkurse vorgenommen worden, um einen Umweltbeitrag für die Bienen zu leisten. Auch die Aktion „Sammel-Drache“ zu verbrauchten Druckerpatronen habe lange angehalten.

Sigrid Gille und Dirk Schrader vom Förderkreis. © FMN | Werla-Schule

Von langer Hand vorbereitet stehe seit vergangenem Jahr der fest installierte Wasserspender zur Verfügung, der der Schule zufolge für alle Schülerinnen und Schüler zum Sprudelwasser-Zapfen einen wichtigen Gesundheitsbeitrag leiste. Nicht zu vergessen sei auch das Kennenlernfrühstück für die neuen Fünftklässler, die dieses gemeinsam in der Pausenhalle genießen und sich dabei austauschen können. Bei der Gelegenheit stelle sich gewöhnlich der Förderkreis den Eingeschulten vor. Eigene Tassen mit Schul-Logo gebe es dabei auch.

Den größten Aufwand bedeute aber die Planung und Durchführung des Abschlussballes der Entlassungsklassen im Juni; mit großer Freude würden sich die Verantwortlichen des Förderkreises jedes Jahr neu an die Herausforderung des Gelingens heranwagen, berichtet die Schule. Das Dorfgemeinschaftshaus in Schladen werde bereits ein Jahr im Voraus gebucht.

Beim Jubiläum des Fördervereins der Werla-Schule Schladen wurde auch ein Scheck der Gemeinde überreicht

Von Herzen hätten die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium sowie die Schulleiterin Sarah Effenberger das hohe ehrenamtliche Engagement an, das in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr darstelle. Julian Märtens bedankte sich in Namen der Gemeinde Schladen-Werla für das Engagement und überreichte einen Scheck, um die Weiterarbeit zu unterstützen. Ebenso wurde dem Vorstand ein Geldbetrag aus dem Kollegium überreicht, das nahezu geschlossen der Einladung folgte.

Julian Märtens würdigte das ehrenamtliche Engagement. © FMN | Werla-Schule

Kreativ wurde das Programm gestaltet durch die Schülerband, die Lehrerband und die Tanz-AG. Als Highlight entführten Sigrid Gille und Dirk Schrader die Gäste nach draußen und man zeigte Flagge: Eine Enthüllung am Fahnenmast vor dem Haupteingang der Werla-Schule geschah unter großem Staunen über die Neuanschaffung mit der Aufschrift „Gemeinsam sind wir stark“.

Anschließend wurde ein liebevoll hergestelltes Fingerfood-Buffet gereicht, heißt es. Der gemeinsame Abend habe den Eindruck vermittelt, dass auch in den kommenden Jahren eine wertschätzende Zusammenarbeit fortbestehen wird, berichtet die Schule abschließend.

red