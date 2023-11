Wolfenbüttel. Bei einem Demokratietag in Wolfenbüttel wurden Ideen für ein Festival zum Grundgesetz-Jubiläum gesammelt. Was jetzt damit passiert.

Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie: 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wolfenbütteler Zivilgesellschaft, der Lokalpolitik und Verwaltungseinrichtungen sind für einen Austausch zum Demokratietag in der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in der Schünemannschen Mühle in Wolfenbüttel zusammengekommen. Darüber berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Diskutiert wurden demnach die aktuellen Herausforderungen in unserer Demokratie. Einen Vortrag dazu hielt Benjamin Winkler von der Amadeu Antonio Stiftung, der über den Zusammenhang von Verschwörungsideologien und Antisemitismus referierte. Moderiert durch den Braunschweiger Philanthropie-Berater Malte Schumacher diskutierten die Teilnehmenden über Extremismus-Prävention, Vielfalt-Gestaltung und Demokratie.

Ziel des Demokratietages war es der Mitteilung zufolge aber vor allem, gemeinsam Ideen für ein Festival zu entwickeln, das die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wolfenbüttel im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im Mai 2024 feiern will. Anlass werde der 75. Jahrestag des Grundgesetzes sein, das am 23. Mai 1949 erlassen wurde.

Ideen vom Demokratietag zum Grundgesetz-Festival in Wolfenbüttel werden bei einer Ideenschmiede weiterentwickelt

Die Veranstalter zogen ein positives Fazit des Demokratietages, wird berichtet. „Es ist großartig, dass so viele verschiedene Menschen gekommen sind und auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie“, werden Susanne Köhler vom federführenden Amt in der Landkreisverwaltung und Axel Klingenberg von der Freiwilligenagentur, der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie, zitiert.

Wie der Landkreis berichtet, wurden beim Demokratietag vielversprechende Ansätze für mehrere Projekte entworfen. Diese würden bei den offenen Ideenschmieden im Mitgestaltungspunkt im Großen Zimmerhof 17 – 18 weiterentwickelt. Der erste Termin ist der 29. November 2023, 17 bis 19 Uhr. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse a.klingenberg@freiwillig-engagiert.de anmelden.

red