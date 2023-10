Seinstedt: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

In Seinstedt sind Unbekannte in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür des Gebäudes an der Achimer Straße auf, um hineinzukommen. Was genau gestohlen wurde, kann die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der entstandene Sachschaden wird allerdings auf bislang 500 Euro geschätzt.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagabend, 18 Uhr, in Betracht. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer (05335) 929660.

red

