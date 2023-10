Börßum: Polizeitaucher bergen Tresor aus der Oker

Börßum Ein versunkener Tresor in Börßum, eine Cannabisplantage im Schandelaher Wald, durch Gärten schleichende Einbrecher in Hordorf – die Polizei-Meldungen.

Die technische Einheit der Polizei hat am Montag einen Tresor aus der Okter in Börßum gehoben.

Polizeitaucher haben am Montag in Börßum einen Tresor aus der Oker gehoben. Die technische Einheit der Braunschweiger Polizei war gemeinsam mit Schladener Beamten seit 9 Uhr an der Hauptstraße im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge den Tresor vor mehreren Wochen gemeldet. Nach aufwendigen Vorbereitungen, so die Polizei, konnte der Tresor nun geborgen und sichergestellt werden. Vermutlich stammt er aus einer Straftat – dies wird jetzt weiter ermittelt.

Der Tresor wurde nach der Bergung in das Wolfenbütteler Polizeikommissariat gebracht, um die Herkunft zu ermitteln. Foto: Polizei Wolfenbüttel

Cannabispflanzen in Waldstück bei Schandelah gefunden

Die Polizei in Cremlingen beschäftigt sich wiederum mit Cannabispflanzen, die in einem Waldstück bei Schandelah gefunden wurden. Ein Zeuge hatte den Beamten am Samstag seine Entdeckung gemeldet. In dem Waldstück an der Straße Im Ackern stellten die Beamten elf Pflanzen sowie eine Art Lagerplatz fest. Die Pflanzen stellten sie sicher – zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Wolfenbütteler Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

Polizei: Mehrere Einbrüche in Hordorf – Täter schlichen durch Gärten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Waldstraße in Hordorf verschafft. Sie stahlen Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 1.30 und 6.30 Uhr an.

Möglicherweise steht der Einbruch in Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in der nicht weit entfernten Straße Osterwiese. Dort stiegen Unbekannte zwischen 23.20 und 7.30 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus ein, stahlen Schmuck und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf zirka 350 Euro, erklärt die Polizei.

„Nach bisherigen Ermittlungen sind die Täter zuvor durch mehrere Gärten geschlichen und haben mit Taschenlampen in weitere Häuser geleuchtet“, heißt es. Die Wolfenbütteler Polizei bittet um eventuell vorhandene Aufnahmen von Videoüberwachungen oder Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05331) 9330.

red

