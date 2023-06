THG begrüßt Schüler aus Texas in Wolfenbüttel

Gäste in der Lessingstadt

Lange habe es gedauert, schreibt das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) aus Wolfenbüttel in einer Pressenotiz, aber nun sei der Besuch aus den USA endlich da: Seit dem 3. Juni sind eine Gruppe aus acht Schülerinnen und Schülern sowie zwei Lehrkräften aus Texas zu Gast am THG. Am Dienstag wurden die Besucher gemeinsam mit den deutschen Schülern und Lehrern im Rathaus von der stellvertretenden Bürgermeisterin Ghalia El Boustami empfangen.

Seit Juni 2015 besteht laut THG eine Schulpartnerschaft mit der Marcus High School in Flower Mound (Dallas), Texas. Nach drei Texasfahrten war der Gegenbesuch der Amerikaner für Juni 2020 geplant, musste wegen der Pandemie aber um ein Jahr verschoben werden. Auch der Ersatztermin 2021 konnte aufgrund der Pandemie nicht wahrgenommen werden. Und auch 2022 scheiterte ein Besuch an den pandemiebedingten Reiseauflagen, die weder auf deutscher noch auf texanischer Seite eingehalten werden konnten.

Nun aber habe alles geklappt und die Gäste aus den USA seien herzlich empfangen worden, schreibt das THG. Bis zum 16. Juni haben sie noch ein abwechslungsreiches Programm vor sich. El Boustami ging in ihrer Begrüßung im Ratssaal auf die Geschichte des Rathauses ein, von dessen Alter die Gäste sichtlich beeindruckt gewesen seien.

