Wolfenbüttel. In der Musikschule nahmen 14 Jungen und Mädchen am Songwriting-Workshop teil und präsentierten ihre selbstkomponierten Lieder – unter viel Applaus!

Julius und Fyn rockten an Gitarren und Gesang.

Musikschule Wolfenbüttel Junge Musiker zeigten in Wolfenbüttel, was sie draufhaben

Vierzehn junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an einem zum ersten Mal durchgeführten Songwriting-Workshop in der Musikschule im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel teilgenommen. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung.

An den beiden Workshoptagen fanden sich die jungen Musikerinnen und Musiker an Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Gesang zusammen und erarbeiteten in Kleingruppen ihren eigenen Song. Alle Altersgruppen waren willkommen, eine gute Beherrschung der Instrumente war jedoch gewünscht, schreibt der Landkreis.

Abschlusskonzert sorgt für Begeisterung

Die beiden Dozentinnen, Maria Grigoriadis und Mehrsa Motevasseli, unterstützten den kreativen Prozess und griffen bei Schwierigkeiten mit Hilfestellungen ein. Teil des Workshops waren auch Theorieeinheiten in der gesamten Gruppe. Hier wurden verschiedene Aspekte und Möglichkeiten des Songwritings erläutert, wie zum Beispiel die richtige Akkordbegleitung zu finden oder Songtext und Melodie miteinander in Einklang zu bringen.

Am Ende des Wochenendes hatte jede Gruppe einen fertigen Song, der in einem kleinen Abschlusskonzert aufgeführt wurde. Die beiden Dozentinnen eröffneten das Konzert mit einem eigenen Song, den sie als Singer-Songwriter-Duo Marisa im Repertoire haben. Die Beiträge erhielten dem Bericht zufolge alle tobenden Applaus.

red

