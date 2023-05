Für die Tonne: Landkreis Wolfenbüttel beteiligt sich an Aktion

Der Landkreis Wolfenbüttel beteiligt sich an deutschlandweiter Challenge gegen Plastik-Müllbeutel in der Biotonne, teilt die Kommune mit. So haben Teilnehmer in vielen Landkreisen und Städten in Deutschland in den nächsten Monaten ein gemeinsames Ziel.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel beteiligt sich und möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass es beim Bioabfall auch ohne Plastik, Glas, Metall oder andere „Fremdstoffe“ geht, heißt es. Unterstützt wird die Aktion Biotonne Deutschland vom Bundesumweltministerium, dem Naturschutzbund Deutschland und weiteren führenden Verbänden.

Experten untersuchen den Bioabfall

Auch die Gesellschaft für Biokompost, die im Landkreis Wolfenbüttel die kompostierbaren Abfälle verwertet und daraus hochwertigen Kompost herstellt, begrüßt die Teilnahme und möchte alle Bürger motivieren, sich an der Challenge zu beteiligen. Vor Beginn und nach Abschluss untersuchen Experten den Bioabfall aus einem bestimmten Abfuhrbereich auf den Fremdstoffanteil. Die Zahlen wertet die Bundesgütegemeinschaft Kompost in Bonn aus, informiert der Landkreis. Ausgezeichnet wird, wer seinen Fremdstoffanteil am meisten verringern konnte.

„Leider werfen noch zu viele Menschen auch in unserem Landkreis Plastik-Müllbeutel in die Biotonne“, sagt Sandra Wehr, Werksleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Wolfenbüttel. „Mit der Biotonnen-Challange wollen wir dieses Umweltproblem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entschärfen.“ Zur Erklärung: Plastik und Bioabfall vertragen sich nicht, denn Kunststoffe bauen sich in der Biokompostanlage nicht ab und ruinieren die aus dem Bioabfall gewonnene Kompost- und Blumenerde. Als Alternative zum Plastik-Müllbeutel ließen sich Bioabfälle in Papiertüten, eingewickelt in Zeitungspapier oder „unverpackt“ in einem Gefäß in der Küche sammeln, schreibt der Landkreis.

Weitere Infos auf alw-wf.de und aktion-biotonne-deutschland.de. Für alle Teilnehmer gibt es zudem einen Platz auf der „Biotonnen-Besten-Liste“, auch zu finden unter aktion-biotonne-deutschland.de.

