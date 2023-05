Kreis Wolfenbüttel: Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Schladen. Die Polizei sucht im Kreis Wolfenbüttel nach Zeugen. Sie ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung. An zehn Fahrzeugen stachen Täter die Reifen auf.

Unbekannte Täter haben an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Polizei Schladen ermittelt bereits seit Anfang Mai in zehn Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet nun um Zeugenhinweise.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai schlitzen die Täter in Hornburg sowohl im Birkenweg am Wendehammer als auch im Ahornweg die Reifen von vier Fahrzeugen auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 400 Euro, wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilte.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Weitere Taten ereigneten sich dem Polizeibericht zufolge erneut im Birkenweg als auch in der Kurt-Sattler-Straße. Dort beschädigten die Täter am 19. Mai in der Zeit von 2 bis 3 Uhr die Reifen weiterer sechs Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Die Polizei Schladen bittet unter der Telefonnummer 05335 929660 um Zeugenhinweise.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de