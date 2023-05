Raub in Dettum – Täter schlägt auf Opfer ein

Im Mittelweg in Dettum ist am Sonntag ein 34-Jähriger in seiner Wohnung überfallen worden. Der Mann erlitt durch den Angriff Verletzungen am Körper – ein Rettungswagen versorgte die Hämatome des Verletzten.

Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, geschah die Tat um 13.20 Uhr. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige verschaffte sich über die Wohnungstür Zutritt – und schlug auf sein Opfer ein. Er stahl anschließend das Mobiltelefon und flüchtete. Wie Polizeisprecher Matthias Pintak unserer Zeitung erklärte, verfolgte das Opfer den 31-Jährigen. Ein Zeuge beobachtete dies – und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stoppten den Tatverdächtigen. Nach der Aufnahme des Delikts wurde der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Täter stehlen hochwertigen Pkw in Ohrum

Unbekannte Täter haben in der Ohrumer Straße Im Mittelfelde einen schwarzen Mercedes-Benz gestohlen und hierdurch einen Schaden von mindestens 60.000 Euro verursacht. Die Polizei kann aktuell keine konkreten Angaben zum Tatgeschehen machen. Hinweise unter (05341) 18970.

red

