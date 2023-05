Edeka zieht schon früher aus Wolfenbütteler Forum aus

Zunächst war vom 20. Mai die Rede, nun kommt die Schließung schon etwas früher: Edeka verlässt das Forum in Wolfenbüttel bereits am 17. Mai. Am Mittwoch vor Himmelfahrt ist Schluss, bestätigt eine Unternehmenssprecherin. „Grund hierfür sind umfangreiche Rückbauarbeiten, die dies zeitlich leider nicht anders möglich machen“, teilt die Sprecherin mit.

Spekuliert worden war unter Kunden, dass die Schließung mit den leeren Regalen zu tun haben könnte. Die Sprecherin aber betont auch auf Nachfrage, dass die umfangreiche Rückbauarbeiten der Grund für die frühere Schließung seien. Das Unternehmen verlässt das Forum nach 25 Jahren. Ein Nachfolger kann laut Forum noch nicht genannt werden.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

kat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de