Cremlingen. Die Polizei meldet einen Einbruchsversuch in Cremlingen und einen Autofahrer ohne Führerschein in Wolfenbüttel.

Polizei Wolfenbüttel Cremlingen: Einbruch in Bäckerei misslingt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, eine Seitentür der Bäckerei im Moorbusche in Cremlingen gewaltsam zu öffnen. „Dieses Vorhaben misslang offensichtlich“, berichtet die Wolfenbütteler Polizei, „ein Eindringen fand nicht statt.“

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330.

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Wolfenbüttel einen 69-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto die Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 69-Jährige nicht in Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

