Wolfenbüttel: Betrunkene Radler krachen in Laterne und Auto

Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Mittwochvormittag in Wolfenbüttel auf der Adersheimer Straße, teilt die Polizei mit. Der Mann verletzte sich bei der Kollision mit einer Straßenlaterne und dem darauf folgenden Sturz leicht. Die Polizei stellte eine „deutliche Alkoholbeeinflussung“ fest – ein Test ergab 1,74 Promille.

Einen Wert von 1,51 Promille hatte am gleichen Tag ein 60-jähriger Radfahrer in Schöppenstedt, der gegen 13 Uhr von der Bahnhofsstraße in die Stobenstraße abbiegen wollte und dabei gegen ein Auto fuhr. Auch der Radler in Schöppenstedt verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in beiden Fällen eine Blutprobe angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehrere 10.000 Euro Schaden: Diebe stehlen Baumaschinen in Fümmelse

Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren 10.000 Euro haben Unbekannte in Fümmelse gestohlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten die Täter auf das gesicherte Gelände einer Baustelle an der Landesstraße 614 im Bereich Fümmelse, schreibt die Polizei. Nicht nur vom Gelände klauten sie Maschinen und Werkzeug, sondern auch einen Container öffneten die Unbekannten gewaltsam. Hinweise: 05331 9330.

