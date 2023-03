Wen die Wolfenbütteler FDP zum Landesparteitag schickt

Die FDP im Landkreis Wolfenbüttel ist in dieser Woche zu einem Kreisparteitag zusammengekommen. Auf der Tagesordnung standen vor allem die Wahlen von Delegierten, unter anderem zum Landesparteitag, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Wolfenbüttel werden demnach Björn Försterling, Bettina Otte-Kotulla, Frank Preller und Max Weitemeier an dem Parteitag teilnehmen. Die Mitglieder des Kreisverbandes wählten sie einstimmig zu ihren Vertretern auf Landesebene.

Der nächste Landesparteitag findet in der kommenden Woche in Hildesheim statt. Dort wird nach Angaben der FDP darüber entscheiden, wer dem Landesvorstand der FDP künftig angehören soll. Nach der verlorenen Landtagswahl im Herbst hatte der alte Vorstand gesammelt seinen angekündigt.

Diskussion über Ergebnis der Landtagswahlen

Die für die FDP desaströs gelaufenen Landtagswahlen der vergangenen Monate waren dann auch Thema der inhaltlichen Diskussion, berichtet die Partei. Die Mitglieder setzten sich demnach selbstkritisch mit dem Ausgang der Wahlen auseinander und tauschten sich über aktuelle Themen aus. Der Kreisvorsitzende Björn Försterling fasst die Diskussion zusammen: „Wir müssen wieder besser kommunizieren, wofür wir wirklich stehen und was liberale Politik ausmacht. Während das Einwanderungsrecht nach FDP-Vorstellungen reformiert wird, während das Justizministerium geräuschlos unser Wahlprogramm abarbeitet, werden andere Themen viel stärker wahrgenommen. Diese sind dann so dominant, dass sie sogar landespolitische Fragen bei Landtagswahlen übertönen.“

Eine der Konsequenzen aus dem Mandatsverlust Försterlings auf Landesebene ist laut Mitteilung nun in der Innenstadt zu finden: Das Büro in der Albert-Schweitzer-Allee musste aufgelöst werden, ein neues Büro hat die FDP in der Mühlenstraße bezogen.

