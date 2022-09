Kreis Wolfenbüttel: Drei Schwerverletzte nach heftiger Kollision

Im Kreis Wolfenbüttel hat sich am Mittwoch gegen 5.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet, bei dem drei Personen schwerverletzt wurden. Eine Polofahrerin befuhr nach ersten Ermittlungen der Polizei die Landesstraße 625 aus Schöppenstedt in Richtung Evessen. Dabei überholte sie einen Lkw. Ein aus Ampleben kommender VW Touran besetzt mit Frau und Mann kreuzte die vorfahrtberechtigte Landesstraße und krachte in den Polo. Der Polo flog von der Straße auf einen angrenzenden abschüssigen Acker.

Der überholte Lkw-Fahrer sah den Unfall kommen, bremste stark ab und sicherte die Unfallstelle. Anschließend leistete er den Verletzten Erste Hilfe. Nach ersten Meldungen musste davon ausgegangen werden, dass Personen eingeklemmt waren, was sich jedoch nicht bestätigte. Eine verletzte Person war eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Neben mehreren Rettungswagen samt Notarzt waren die Feuerwehren Schöppenstedt und Evessen im Einsatz.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Drei Schwerverletzte kamen alle in unterschiedliche Krankenhäuser

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, der Verkehr ab Schöppenstedt und Evessen wurde umgeleitet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden alle Unfallbeteiligten in verschiedene Krankenhäuser nach Wolfenbüttel, Braunschweig und Helmstedt transportiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de