Einbruchs-Serie in Wolfsburg – Polizei schnappt zwei Verdächtige

Nach zwei Diebstählen und zwei versuchten Einbrüchen in der Nacht zu Montag in der Kleiststraße, Lessingstraße und Brandenburger Platz konnten zwei 28 und 29 Jahre alte Tatverdächtige aus Wolfsburg kurze Zeit später in Tatortnähe durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass den Tätern auch der Pkw-Diebstahl am Badeland sowie die Inbrandsetzung des Fahrzeugs zugeordnet werden kann. Die Ermittlungen dauern an. Hier das Geschehen chronologisch sortiert:

Zunächst rief ein Zeuge am späten Sonntagabend die Polizei, nachdem er in der Lessingstraße zwei laute Knallgeräusche gehört und die beschädigte Tür eines Friseursalons gesehen hatte. Offensichtlich hatte die Tür standgehalten, so dass die Täter den Salon nicht betreten konnten.

Kurz vor Mitternacht stellte dann ein Anwohner in der Kleiststraße fest, dass die Tür zu einem Feinkostgeschäft offen war. Er sah genauer nach und bemerkte den durchwühlten Innenraum und alarmierte ebenfalls die Polizei. Es stellt sich heraus, dass die Einbrecher Bargeld gestohlen hatten.

Damit noch nicht genug. Während die Polizei am Tatort war, kam ein weitere Anwohner hinzu und teilte ihnen mit, dass er soeben festgestellt habe, dass sein Keller im Laufe des Sonntages aufgebrochen worden war. Gestohlen wurde nichts, jedoch berichtet die Polizei, dass sich die Täter augenscheinlich für die dort gelagerten Spirituosen interessiert hatten.

Weiterer Einbruch am Brandenburger Platz, Polizei entsendet sofort alle Streifenwagen

Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen weiteren Einbruch in ein Büro in der Straße „Brandenburger Platz“ informiert. Aufmerksame Passanten hatten ein eingeschlagenes Fenster und zwei in Richtung Stadtwald flüchtende Personen gesehen. Sofort wurden alle verfügbaren Streifenwagen zu dem Tatort entsandt. Kurze Zeit später konnten aufgrund umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und einer guten Personenbeschreibung die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Parks am Hochring gefunden und festgenommen werden.

Wie die Polizei berichtet, haben die Ermittlungen ergeben, dass die beiden festgenommenen Wolfsburger der zahlreichen Taten dringend tatverdächtig sind. Noch während der Vernehmung der Tatverdächtigen am Montagmittag ergaben sich zusätzlich Hinweise, dass den 28 und 29 Jahre alten Männern auch der Spind-Aufbruch und der Pkw-Diebstahl am vergangenen Donnerstag im Badeland sowie die Brandstiftung an dem gestohlenen Pkw am Samstagmorgen zuzurechnen ist.

Ein gestohlener Opel brannte am Samstagmorgen in Sandkamp. Foto: Polizei Wolfsburg

Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass am Samstagmorgen in der Schlosserstraße ein Gullydeckel gestohlen worden war. Da sich dieser in dem ausgebrannten Pkw befand wird den Tatverdächtigen auch für dieser Diebstahl zugeordnet.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Inwieweit den Wolfsburgern noch weitere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet zugeordnet werden können, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

