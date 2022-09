Baum gerammt: 55-Jähriger wird schwer verletzt

Hannover. In der Wedemark kam es zu dem schweren Unfall. Im Kreis Nienburg brannten Hunderte Strohballen. In Hannover sorgte ein falscher Polizist für Aufruhr.

Ein 55 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen in der Gemeinde Wedemark bei Hannover einen Baum gerammt und schwere Verletzungen erlitten. Das Auto des Mannes sei am Montagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mit der linken Fahrzeugseite kollidierte der Wagen dann mit dem Baum, drehte sich und schleuderte zurück auf die Straße. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße wurde zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Brennende Strohballen beschäftigen die Feuerwehr über Stunden

Hunderte von brennenden Strohballen haben die Feuerwehr in Steimbke im Landkreis Nienburg in Atem gehalten. In der Nacht zum Dienstag habe eine Zeugin gemeldet, dass an einem Feldweg im Ortsteil Sonnenborstel Strohballen brennen, teilte die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Strohmiete schon komplett in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Insgesamt verbrannten 230 Strohballen, die auf fünf Ebenen gestapelt waren. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Falscher Polizist will in Wohnung – Einsatz vorgetäuscht

Unter dem Vorwand eines Einsatzes hat ein falscher Polizist in Hannover versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Der Mann gab sich an der Wohnungstür eines 38-Jährigen mit einer Schusswaffe in der Hand als Polizist aus, wie die Polizeidirektion Hannover am Dienstag mitteilte. Demnach erklärte der vermeintliche Beamte am Sonntagabend, wegen eines laufenden Einsatzes dringend in die Wohnung im Stadtteil Linden-Mitte hinein zu müssen.

Der falsche Polizist sagte demnach, es habe einen Hackerangriff in dem Haus gegeben, weshalb er an den Computer des 38-Jährigen müsse. Nachdem der Bewohner dem Mann den Zutritt verweigerte, flüchtete dieser. Er soll laut Zeugen etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jogginghose, eine Weste und eine Sturmhaube. Laut Polizei hat sich ein ähnlicher Fall bereits vorige Woche im Stadtteil Groß-Buchholz ereignet. Ein Zusammenhang der Fälle wird geprüft.

