Wolfenbüttel. Die Feuerwehr wurde erneut zu einem Kellerbrand in Wolfenbüttel alarmiert. Zeitgleich brach wenige Straßen entfernt ein weiterer Brand aus.

Die Feuerwehr löschte am Samstagabend zwei Brände in Wolfenbüttel.

Feuerwehr Wolfenbüttel Kellerbrand in Wolfenbüttel – Geht die Brandserie weiter?

Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel ist am Samstagabend zu einem Brand in die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel alarmiert worden. Aus dem dortigen Abrisshaus wurde gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Wie die Sprecher der Stadtfeuerwehr mitteilten, bestätigte sich der Brand. Ein Papierstapel brannte im Keller. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor, um das Feuer zu löschen. Kurze Zeit später war der Brand unter Kontrolle.

Ein paar Straßen weiter brannte ein Container. Foto: Jörg Koglin

Doch zeitgleich brannte nur wenige Straßen entfernt ein Papiercontainer in der Straße Im Blumengarten in Groß Stöckheim. Die Feuerwehr löschte mit einem C-Rohr und anschließend mit Löschschaum. Die Brandbekämpfung übernahm in diesem Fall die Ortsfeuerwehr Groß Stöckheim.

Mehr zur Wolfenbütteler Brandserie:

