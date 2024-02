Berlin. Die Deutschen sind verunsichert: Ist die Wärmepumpe auch in Zukunft das Maß aller Dinge? Experten geben Antwort – und wagen eine Prognose.

Die Lust der Deutschen, ihre Heizung zu tauschen, hält sich in Grenzen. Experten sehen einen Grund dafür in der langanhaltenden und zermürbenden Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. (GEG) Nach wie vor ist vielen Eigentümern unklar, ob eine Wärmepumpe für ihre Immobilie langfristig wirklich die beste Wahl ist – und ob es nicht doch sinnvoller wäre, auf Innovationen zu setzen. Experten bewerten auf Nachfrage dieser Redaktion, wie hoch das technische Level bei der Heiztechnik ist. Und was kommt danach?