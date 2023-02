Jägermeister nutzt neue Kartonagen und spart 20 Prozent CO2

Die Firmenzentrale der Mast Jägermeister SE in Wolfenbüttel. Der Kräuterlikör-Hersteller hat neue Verpackungslieferanten in unserer Region gefunden.

Der Wolfenbütteler Kräuterlikör-Hersteller Mast Jägermeister setzt auf neue, nachhaltigere Verpackungen. Die Kartons, in denen das Unternehmen seine Flaschen versendet, bestehen künftig aus Wellpappe. Das spart gegenüber Vollpappe 38,5 Prozent an Gewicht ein, teilte Jägermeister jetzt mit. Außerdem hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge den Anteil an Altpapier bei den Kartonagen auf mehr als 90 Prozent erhöht. Bei der Produktion würden dadurch nun weniger als die Hälfte der Ressourcen benötigt.

Jägermeister stellt seine Kartonagen von Voll- auf Wellpappe um, und spart dadurch Gewicht und CO2 ein. Foto: Bastian Bochinski / Jägermeister

Weil der Likör-Hersteller pro Jahr rund 19,4 Millionen Kartons – in sie passen sechs 0,7-Liter-Flaschen – benötigt, summiert sich der Einspareffekt nach Angaben des Produzenten auf 249 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2). Das seien rund 20 Prozent Einsparung an CO2 gegenüber den vorherigen Verpackungen, erklärte eine Sprecherin der Wolfenbütteler. Die neu entwickelten Kartons kommen zudem aus der Region: Wie Jägermeister erklärte, lieferten sie vier Familienunternehmen aus dem Braunschweiger Land.

Jägermeister lobt „Innovationskraft der neuen lokalen Lieferanten“

„Die neuen Kartonagen bringen uns einen Schritt näher an unser Ziel, den Ressourcenverbrauch all unserer Verpackungen zu reduzieren und optimieren“, erklärte Sandra Broschat, Nachhaltigkeits-Verantwortliche bei Jägermeister. Carsten Doliwa, zuständig für Beschaffung, lobte die „Innovationskraft der neuen lokalen Lieferanten“. „Das beginnt bei der Recycling-Papierauswahl und endet bei der Produktion auf hocheffizienten Maschine“, sagte er. Nähere Angaben zu den Lieferanten machte Jägermeister nicht.

Die Wellpappe-Kartonagen mit hohem Altpapier-Anteil sind seit Beginn dieses Jahres im Einsatz, die weltweite Umstellung soll nun Schritt für Schritt erfolgen, erklärte Jägermeister. Das Unternehmen wies zudem daraufhin, dass das Flaschenetikett des Likörs seit 2021 zu 100 Prozent aus Recyclingpapier besteht.

Jägermeister verkaufte 2021 weltweit fast 112 Millionen 0,7-Liter-Flaschen und ist damit Marktführer im Segment der Kräuterliköre. Die Wolfenbütteler beschäftigten rund 1000 Mitarbeitende.

