Heizölpreise aktuell: Der Preis pro Liter heute am 23. November

Berlin. In der Energie- und Preiskrise ist Heizöl teurer denn je. Wie viel ein Liter heute am 23. November 2022 kostet, erfahren Sie hier.

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen hat der Bundestag den Weg für den 200 Milliarden Euro schweren "Abwehrschirm" in der Energiekrise freigemacht. Vorgesehen ist, bereits in diesem Jahr kreditfinanziert 200 Milliarden Euro in den noch aus der Corona-Zeit bestehenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) einzuzahlen, der dafür neu ausgerichtet wird.

Energiekosten Heizölpreise am 22. November: So viel kostet der Liter heute

Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energie- und Preiskrise in Deutschland ist gerade jetzt im Winter für viele Verbraucher ein prägendes Thema. Die Tage und Nächte werden frostiger und auf die Heizung können die meisten Menschen nicht mehr verzichten. Aber 2022 drehen viele nur vorsichtig am Thermostat – groß ist die Sorge vor einer hohen Nebenkostenrechnung. Umso erfreulicher: Der Heizölpreis ist im November gesunken. Sollte man jetzt seinen Heizöltank schnell nachfüllen oder besser abwarten? Dieser Frage gehen wir im eben verlinkten Artikel nach. Im Folgenden fassen wir zusammen, wie sich der Heizölpreis heute am 23. November entwickelt hat – und ob der positive Preistrend weiter erkennbar ist.

Viele Informationen zur Entwicklung der Heizölpreise und zu Prognosen für den Winter haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Heizölpreise aktuell: Wie viel der Liter Heizöl am 23. November kostet

Je nach Anbieter kann sich der Heizölpreis leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss etwa mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Allerdings gibt es Mittelwerte, die Verbraucher für einen Vergleich kennen sollten. Unsere Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Lesen Sie hier: Heizöl günstig in der Nähe kaufen – So finden Sie den besten Preis

Genau wie im Hinblick auf den Gaspreis pendelt sich auch der Preis für Heizöl bei einem Betrag von rund 1,30 Euro ein. Im Vergleich zum Vortag hat sich der Preis kaum geändert – die Vergleichsportale "Tecson" und "esyoil" geben sogar einen noch geringeren Heizölpreis an. Über die Gründe für die aktuell stabilen Energiepreise in Deutschland können Experten nur mutmaßen. Als Faktoren werden die vollen Gasspeicher, das milde Wetter im Oktober und die gesunkene Nachfrage speziell nach Heizöl genannt. Eine Garantie für längerfristig günstigere Preise sind diese Faktoren aber nicht – zumal sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sich die Preise für Heizöl oder Gas von heute auf morgen ändern können.

Jedoch sollte man die Entscheidung – ob man jetzt Heizöl einkauft oder besser abwartet – nicht allein vom Marktpreis abhängig machen. Wer kein oder bloß noch wenig Heizöl im Tank hat, sollte zumindest eine gewisse Menge bestellen, um über die Wintermonate zu kommen. Jetzt noch sparen kann, wer beim Heizölbestellen einen wichtigen Tipp beachtet. Und auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle, wie die Heizölpreise in der Tabelle zeigen. Zwar schwanken die Preise im Moment weniger stark, bei größeren Bestellungen – etwa mit den Nachbarn – können sich auch wenige Cent schnell rechnen.

Die Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland im Jahr 2022

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte auf der ganzen Welt nachhaltig verändert. Auch die Heizölpreise in Deutschland sind aufgrund der veränderten geopolitischen Lage stark gestiegen. Nach einem anfänglichen Hoch ist der Preis zwischenzeitlich wieder etwas zurückgegangen – im Vergleich zu den Vorjahren sind es aber immer noch sehr teure Preise. Die Preisentwicklung in unserer Tabelle basiert auf Angaben von "esyoil":

Hier lesen Sie: Heizöl kaufen – Diese Fehler treiben die Heizölpreise in die Höhe

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Januar 2022 0,87 Euro 15. Februar 2022 0,94 Euro 15. März 2022 1,69 Euro 15. April 2022 1,30 Euro 15. Mai 2022 1,30 Euro 15. Juni 2022 1,47 Euro 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro 15. Oktober 2022 1,68 Euro 15. November 2022 1,37 Euro

Heizölpreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Heizölpreise in Deutschland auswirken. Neben dem Prinzip von "Angebot und Nachfrage" sowie auch der weltpolitischen Entwicklung gehört dazu auch der Wohnort in Deutschland. Daher können die Preise je nach Bundesland stark variieren. Die Daten in der folgenden Tabelle stammen vom Vergleichsportal "esyoil".

Bundesland Heizölpreis pro Liter am 23. November 2022 Baden-Württemberg 1,24 Euro Bayern 1,21 Euro Berlin 1,26 Euro Brandenburg 1,27 Euro Bremen 1,38 Euro Hamburg 1,27 Euro Hessen 1,27 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,33 Euro Niedersachsen 1,32 Euro Nordrhein-Westfalen 1,19 Euro Rheinland-Pfalz 1,22 Euro Saarland 1,23 Euro Sachsen 1,26 Euro Sachsen-Anhalt 1,28 Euro Schleswig-Holstein 1,29 Euro Thüringen 1,27 Euro

Die Preise in den einzelnen Bundesländern spiegeln im Grunde den Trend vom bundesweiten Heizölpreis wider. Im Vergleich zum 22. November hat sich wenig verändert. Die größte Preisänderung gibt es laut "esyoil" in Thüringen und Nordrhein-Westfalen, wo der Literpreis gesunken ist. In Thüringen beträgt die Differenz im Vergleich zum Dienstag 1,56 Euro – in Nordrhein-Westfalen sind es 1,49 Euro Preisdifferenz pro Liter Heizöl. Nordrhein-Westfalen belegt mit einem Literpreis von 1,19 Euro zudem Platz eins im Ranking der Heizölpreise. In keinem anderen Bundesland ist der Heizölpreis pro Liter unter die 1,20er-Marke gerutscht.

Der Artikel "Heizölpreise aktuell: Der Preis pro Liter heute am 23. November" ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de