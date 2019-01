„Sparkassen zeigen Verantwortung“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war gestern voll des Lobes für die Sparkassen: „Der DSGV hat ein hohes Maß an Verantwortung gezeigt“, sagte er am Abend. Wenige Minuten vorher hatte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitgeteilt, dass seine Mitglieder einstimmig und ohne Enthaltung beschlossen haben, für die Norddeutsche Landesbank (Nord-LB) zu bieten. Deren Träger wollen am Samstag entscheiden, ob sie die öffentlich-rechtliche Auffanglösung annehmen oder die Offerte der Privatinvestoren Cerberus und Centerbridge bevorzugen. Die US-Amerikaner hatten vergangenes Wochenende gemeinsam ein Angebot für eine Beteiligung an der Nord-LB abgegeben.

Niedersachsens Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender der Nord-LB, Reinhold Hilbers (CDU), sagte gestern: „Wir werden die Abstimmungen mit den anderen Trägern, der EU-Kommission und der Aufsicht zügig vorantreiben.“ Ein Treffen mit der europäischen Bankenaufsicht soll heute stattfinden. Die öffentlich-rechtliche Auffanglösung für die Nord-LB sieht vor, dass Niedersachsen und Sachsen-Anhalt der Nord-LB eine Finanzspritze von 2,3 Milliarden Euro verabreichen, 1,2 Milliarden Euro soll sich das Sparkassen-Lager teilen. Die durch faule Schiffskredite angeschlagene Landesbank soll einen Kapitalbedarf von rund 3,5 Milliarden Euro haben. Mehrheitseigner der Landesbank ist mit kapp 60 Prozent das Land Niedersachsen, die Sparkassenverbände aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern halten rund 35 Prozent, das Land Sachsen-Anhalt ist mit knapp sechs Prozent beteiligt.

Entscheiden sich die Träger der Landesbank für die öffentlich-rechtlich Auffanglösung – die gemeinhin als Favorit gilt – seien die Kommunen im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) bereit, Verantwortung als Träger der Nord-LB-Tochter zu übernehmen, teilte Ulrich Markurth (SPD), Oberbürgermeister Braunschweigs und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Landessparkasse, gestern mit. Zum Geschäftsgebiet der BLSK gehören neben Braunschweig auch Helmstedt, Holzminden, Salzgitter und Wolfenbüttel. Er sagte: „Eine ‚Auffanglösung‘ würde uns die Möglichkeit eröffnen, unsere Verantwortung auch als Träger einer mittelfristig herauszulösenden Sparkasse im Braunschweigischen aktiv wahrzunehmen.“ Der Buchwert der BLSK wird auf 700 Millionen Euro taxiert. Bei solch einer Übernahme der Trägerschaft würde laut Markurth berücksichtigt werden, dass einst das Vermögen der ehemaligen Staatsbank in die Nord-LB eingegangen sei und auch, dass die Städte und Landkreise im Geschäftsgebiet der BLSK auf Vermögenszuwachs verzichtet häten.

Auch der ehemalige OB Braunschweigs und Ex-Ministerpräsident Gerhard Glogowski hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Braunschweigische Staatsbank 1970 ohne Gegenleistung in der Nord-LB aufgegangen sei. Er wiederholte nun: „Seitens des Landes gibt es die Verpflichtung gegenüber der Braunschweiger Region, die Historie der Bank bei der Preisfindung zu berücksichtigen.“

Zudem forderte er, dass die BLSK sowohl bei einer öffentlich-rechtlichen Lösung wie auch bei dem Einstieg von Privatinvestoren in die Nord-LB eigenständig wird. Derzeit ist sie als sogenannte teilrechtsfähige Anstalt in der Nord-LB organisiert und hat beispielsweise keine Hoheit über das Personalwesen oder die Kreditvergabe. Glogowski sagt: „Jetzt bietet es sich an, die Landessparkasse zu einer vollständigen Sparkasse zu machen.“