Vorstandschef: Von Porsche gibt es künftig keinen Diesel mehr

In einem Interview der «Bild am Sonntag» erklärte Blume, Porsche wolle sich künftig auf das konzentrieren, was das Unternehmen gut könne. «Das sind emotionale, leistungsstarke Benziner, Hybride und ab 2019 werden es auch reine Elektrofahrzeuge sein.» Blume sagte weiter, Porsche habe nie selbst...