Zwei Landwirte zeigen Gesicht

130 Hektar Anbaufläche des Betriebs Papes Gemüsegarten liegen in kleinen und zerklüfteten Parzellen vor den Toren Braunschweigs, in Watenbüttel. Was eigentlich ein Nachteil ist, haben die Papes schon früh zum Standortvorteil erkoren. Ende der 1980er Jahre verabschiedeten sich die Eltern von Mareike...