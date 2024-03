Wolfsburg. Immer mehr Abgänge zeichnen sich beim VfL Wolfsburg ab. Jule Brand scheint keiner davon zu sein. So geht es für sie jetzt weiter.

Jule Brand bleibt dem VfL Wolfsburg erhalten, trotz Barca-Interesse. Das vermeldet der Kicker. Es lief nicht so gut für die 21-Jährige in der vergangenen Zeit. Doch damit ist jetzt Schluss: In den jüngsten drei Wolfsburger Pflichtspielen traf die Mittelfeldspielerin viermal. Vom Formtief in der Hinrunde ist nichts mehr zu sehen.

Kein Wunder also, dass nun auch andere Vereine wieder verstärkt ein Auge auf Brand geworfen haben. Zuletzt war es der FC Barcelona, der Interesse zeigte. In Brands Vertrag, der im Sommer 2025 beim VfL Wolfsburg ausläuft, steht für die Nationalspielerin eine Ausstiegsklausel. Sie hätte diese bis zum 15. März ziehen können – hat sie aber nicht. Gegenüber dem Kicker bestätigte Brands Berater Orhan Lokurlu: „Jule wird ihren Vertrag in Wolfsburg erfüllen.“ Damit bleibt sie den Wölfen treu. Bei einem Wechsel hätte der Klub aus der VW-Stadt eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich bekommen. So wie zum Beispiel bei Lena Oberdorf, die im Sommer zum Liga-Rivalen FC Bayern München wechselt und somit ihre Ausstiegsklausel zog. Der Verein zahlt gut 400.000 Euro Ablöse für die laut soccerdonna wertvollste deutsche Spielerin.

Jule wird ihren Vertrag in Wolfsburg erfüllen. Orhan Lokurlu, Brands Berater

Zusicherung von Jule Brand hilft VfL Wolfsburg im Spitzenspiel gegen FC Bayern München

Für den VfL Wolfsburg mag Brands Verbleib gelegen kommen. Denn am kommenden Samstag steht das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga an. Dann ist das Team von Tommy Stroot in der Volkswagen Arena gegen den FC Bayern München gefragt. Und Brand in Topform kann in der Partie die entscheidende Spielerin sein. Gegen den RB Leipzig erzielte sie ihren ersten Doppelpack für Wolfsburg und war darüber hinaus an allen vier Treffern beteiligt. Auch schon im Pokal-Viertelfinale gegen Hoffenheim war Brand in guter Verfassung. Am Wochenende kann sie sich dann erneut beweisen und die Bayern ärgern – vermutlich wird dann auch Horst Hrubesch ein besonderes Auge auf die beiden Top-Teams haben. Er war es auch, der den Rücken der jungen Spielerin gestärkt habe, wie Brand in einem Interview erzählte.

Die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg mussten jüngst den Abgang von Dominique Janssen verkraften. Sie zieht es zurück auf die Insel. Dort spielte sie bereits von 2015 bis 2019 für den FC Arsenal. Jetzt sucht die niederländische Nationalspielerin neue Herausforderungen. Und auch die Abwehr-Spielerin und gebürtige Peinerin Felicitas Rauch wechselte bereits im Winter in die USA. Dort spielt sie jetzt für North Carolina Courage.

