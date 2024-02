Wolfsburg. Dass Lena Oberdorf die Ausstiegsklausel zieht, tut dem VfL Wolfsburg richtig weh, kommentiert Daniel Hotop. Der Klub ist nun gefordert.

Lena Oberdorf zieht die Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag und wechselt zum FC Bayern – für den VfL Wolfsburg ist das eine in vielerlei Hinsicht schlechte Nachricht. Er verliert eine seiner wichtigsten Spielerinnen, und das an den größten Konkurrenten. Es zeigt aber auch einmal mehr: Die Bayern machen ernst, schwächen wie bei den Männern schon lange den stärksten Konkurrenten und forcieren die Wachablösung im deutschen Fußball. Das ist nicht erst mit dem Oberdorf-Transfer so, aber erstmals eist der Klub von der Isar eine Wolfsburger Topspielerin los.