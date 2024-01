Almancil. Die Linksverteidigerin war nicht mit den VfL-Fußballerinnen ins Trainingslager geflogen. Offenbar kehrt sie gar nicht mehr zurück.

Das kommt überraschend: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg waren am vergangenen Samstag ohne ihre Nationalspielerinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch ins Winter-Trainingslager an die portugiesische Algarveküste aufgebrochen. Eigentlich hatte es geheißen, dass der Klub plane, beide möglichst schnell nachzuholen. Doch daraus wird nichts. Oberdorf ist immer noch krank, Rauch soll weiter an einer Zehverletzung laborieren. Doch das ist offenbar nur die halbe Wahrheit: Die Linksverteidigerin wird gar nicht mehr zurückkehren, steht vor einem Wechsel noch im Winter.

Rauch verzieht sich aus Wolfsburg - nach Informationen unserer Zeitung ist das bereits ausgemachte Sache. Allerdings ist noch nicht klar, wohin genau es die 27-Jährige ziehen wird und weshalb der Klub mit der Veröffentlichung noch hinter den Berg hält. Möglich, dass noch die Unterschriften fehlen.

Rauch ist die zweite Linksverteidigerin, die den VfL im Winter verlässt

Rauch, die im Kreis Peine aufgewachsen ist, war 2019 von Turbine Potsdam zum VfL gewechselt. 128 Pflichtspiele, zwölf Tore und 34 Vorlagen stehen in dieser Zeit für sie zu Buche, ihr letztes Pflichtspiel war die 1:2-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München. Auf der linken Abwehrseite war sie in viereinhalb Jahren beim VfL stets gesetzt, unangefochtene Stammspielerin. Ihr Vertrag beim VfL gilt eigentlich noch bis zum Sommer 2025. Doch offenbar war das Winterangebot so verlockend, dass sie jetzt früher den Abflug macht.

Auch Linksverteidigerin Sara Agrez hat den VfL in diesem Winter verlassen. Sie wechselt zum 1. FC Köln. © regios24 | Darius Simka

Ob der Klub im Winter nun noch einmal nachlegen wird, zumal mit Sara Agrez eine potenzielle Linksverteidigerin kurz zuvor an den 1. FC Köln abgegeben wurde? Offen. Ohne dass der Rauch-Wechsel öffentlich war - aber vermutlich in dem Wissen darum -, antwortete Coach Tommy Stroot am Donnerstag ganz grundsätzlich: „Wir haben keinen Druck, etwas zu machen, es ist trotzdem so, dass wir den Markt beobachten und schauen, was Sinn ergibt.“

Wird Hoffenheims Sarai Linder jetzt für den VfL interessant?

Für die linke Seite hat der Klub im Sommer 2024 Nuria Rabano vom FC Barcelona verpflichtet. Zuletzt hatte auch Innenverteidigerin Dominique Janssen dort häufiger mal ausgeholfen, ihre Lieblingsposition ist das allerdings nicht. Mit im Trainingslager in Almancil sind auch drei Spielerinnen aus dem U20-Kader des VfL. Die 17 Jahre alte Karla Brinkmann ist eine von ihnen - und sie machte ihre Sache im Test gegen die TSG Hoffenheim (2:0) auf der linken Seite recht ordentlich. Es ist möglich, dass Stroot sie in der Rückrunde als Back-up dauerhaft mit nach oben zieht.

Sarai Linder von der TSG Hoffenheim wäre eine interessante deutsche Spielerin, die es zuletzt als Rauch-Vertreterin in der deutschen Nationalmannschaft gut gemacht hat. Ihr Vertrag bei der TSG gilt allerdings noch bis 2025. Es wäre durchaus logisch, wenn sich der VfL nun um sie bemühen würde.

Auch in der Innenverteidigung droht dem VfL ein größerer Umbruch

Die Personalie Rauch dürfte dem Klub eigentlich nicht passen. Der Umbruch in diesem Jahr könnte ein größerer werden, vor allem in der Defensive. Es steht bereits fest, dass Caitlin Dijkstra von Twente Enschede nach Wolfsburg kommen wird. Mit Camilla Küver, die im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt zum VfL wechselte, soll ein großes Talent in diesem Jahr weiter reifen.

Ob Marina Hegering auch nach dem Sommer noch weiterspielt, ist eine der noch offenen Fragen bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. © regios24 | Darius Simka

Offen ist aktuell dafür, wie es um die Zukunft von Marina Hegering und Janssen steht. Janssens Vertrag läuft aus, bisher hat sie sich nicht entschieden, ob sie das Angebot des VfL annimmt oder doch einen Wechsel bevorzugt - es könnte der letzte große Vertrag sein, den die 28 Jahre alte niederländische Nationalspielerin unterschreibt. Hegerings Arbeitspapier bei den Wölfinnen gilt noch bis 2026. Allerdings ist grundsätzlich abgemacht, dass sie ab dem Sommer im Klub eine Funktion als Trainerin übernimmt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie, dass das aber noch nicht final entschieden sei: „Es rattert noch in meinem Kopf.“

Gerüchteweise fällt mit Blick auf den VfL auch der Name von Janina Minge. Ihr Vertrag beim SC Freiburg läuft im Juni aus. Die 24-Jährige war mit der Nationalmannschaft bei der WM, stand allerdings nicht im Kader, sondern wäre nur reingerutscht, wenn sich eine Spielerin noch in Australien verletzt hätte.