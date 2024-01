Almancil. Eigentlich endet ihr Spielerinnen-Vertrag beim VfL Wolfsburg im Sommer. Ob sie dann ihre Trainerkarriere startet, ist noch offen.

Seit Marina Hegering im Sommer 2022 vom FC Bayern zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, hat sie nicht so konstant auf dem Platz stehen können wie in der zurückliegenden ersten Saisonhälfte. Elf Pflichtspiel-Einsätze stehen für die Nationalspielerin zu Buche. Auch dank der kompromisslosen Verteidigerin haben die VfL-Fußballerinnen inzwischen wieder zu ihrer Stabilität gefunden. Hegering unterschrieb damals einen zweigeteilten Vertrag in Wolfsburg: die ersten zwei Jahre als Spielerin, danach zwei weitere als Trainerin. Die 33-Jährige geht damit streng genommen in ihr letztes Halbjahr als Spielerin - oder etwa doch nicht?