Gerhardt schießt VfL Wolfsburg zum Achtungserfolg in Köln

Es ging um nicht mehr viel für den VfL Wolfsburg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Doch das Gastspiel beim Europapokal-Qualifikanten 1. FC Köln am Samstagnachmittag war als eine Art Charaktertest ausgerufen worden im Vorfeld. Den bestanden die Wölfe, weil sie sich in einer Abwehrschlacht behaupteten und einen, wenn auch glücklichen, 1:0 (1:0)-Sieg feierten.

Für das goldene Tor sorgte der Ex-Kölner Yannick Gerhardt kurz vor der Pause bei einem der wenigen, dann aber meist gut vorgetragenen Konter der durchaus ersatzgeschwächten Wolfsburger.

In den ersten Spielminuten hatte es so ausgesehen, als ob sich die beiden zwangsweise vorgenommenen Umstellungen im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart in der Defensive als Schwachpunkte erweisen würden. Weil Torwart und Kapitän Koen Casteels (Schulterprobleme) und Linksverteidiger Jerome Roussillon (Fußverletzung) ausfielen, brachte Trainer Florian Kohfeldt Pavao Pervan und Micky van de Ven. Für den Niederländer war es die Startelfpremiere in der Bundesliga, weil auch Sebastiaan Bornauw (Rückenprellung) nicht rechtzeitig fit geworden war.

Und eben der später überragende Pervan und van de Ven waren es, die direkt nach dem Anstoß ein paar Orientierungsschwierigkeiten hatten unter dem Lärm der 50.000 Fans im ausverkauften Stadion in Köln-Müngersdorf. Doch vor allem Pervan rückte in der Folge erfolgreich in den Mittelpunkt. Einen Kopfball Anthony Modestes, den Maxence Lacroix unbewacht gelassen hatte, parierte Wolfsburgs Nummer 2 glänzend (3. Minute). Kurz darauf lenkte der Österreicher einen strammen Fernschuss von Benno Schmitz noch an den Pfosten (6.).

VfL schwimmt in der Anfangsphase

Nach gut zehn Minuten hatten sich die Wölfe vom Druck der Rheinländer endlich etwas befreit, sie blieben aber nur das reagierende Team. Die Kölner, angetrieben vom früheren VfL-Stürmer und jetzigen FC-Coach Steffen Baumgart, kontrollierten das Geschehen auf dem Platz. Durch Salih Özcan (19.) besaßen sie die nächste gute Chance, Lacroix stellte sich gerade noch rechtzeitig in den Weg.

Und der VfL? Der fand offensiv zweimal überhaupt nur statt in Hälfte 1. Erst vergab Max Kruse trotz freier Schussbahn, weil er zu lasch und unpräzise aus neun Metern halbrechter Position abschloss (30.). Dann kam der Ball über Lukas Nmecha und Jonas Wind an den langen Pfosten zu Gerhardt, der ihn zum völlig überraschenden 0:1 (43.) über die Torlinie schob. Aus abseitsverdächtiger Position allerdings. Doch nach der Überprüfung durch den „Video Assistant Referee“ (VAR) galt der Treffer, der gepflegt herausgespielt war.

Lukas Nmechas Tor zurückgepfiffen

So ging es nach der Pause weiter: doppelter Doppelpass zwischen Ridle Baku und Kruse, Baku diagonal in die Spitze auf Nmecha – Tor (55.)! Doch der VAR kassierte das vermeintliche 0:2 wegen Abseits’ ein. Die Entscheidung war vertagt. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Köln, das das Heft des Handelns in die Hand nahm. Florian Kainz nahm zweimal Maß. Erst rettete Pervan (53.), wenig später wäre er machtlos gewesen, doch der abgefälschte Schuss ging am Tor vorbei (59.).

Nach van de Vens verletzungsbedingter Auswechslung (68.) rückte Torschütze Gerhardt zurück auf die Linksverteidiger-Position. Der FC rannte an. Entlastung gab es selten. Modeste (69./74.) fand zwei weitere Male seinen Meister in Pervan, der seinen Kasten sauber hielt und in seinem siebten Pflichtspiel in dieser Saison erstmals nicht verlor. Das war vor allem auch sein Verdienst, weil er auch in der Nachspielzeit noch mal gegen Modeste parierte (90.+5). Die Kölner Fans stürmten trotz der Niederlage vor Freude den Platz, weil der FC erstmals seit langem den Europapokal erreichte. Ob Europa League oder Conference League – das entscheidet sich am letzten Spieltag.

Spiel kompakt:

1. FC Köln: Schwäbe – Schmitz (81. Schindler), Kilian (87. Lemperle), Hübers, Hector – Özcan, Skhiri – Thielmann (62. Ljubicic), Uth (87. Duda), Kainz (81. Schaub) – Modeste.

VfL Wolfsburg: Pervan – Baku, Lacroix, Brooks, van de Ven (68. Vranckx) – Schlager, Arnold – Gerhardt, Wind (90.+2 Bialek), Kruse (68. F. Nmecha) – L. Nmecha (87. Lukebakio).

Tore: 0:1 Gerhardt (43.).

Gelbe Karten: - / Nmecha (4), Bialek (1).

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg).

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft).

