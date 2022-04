Klatsche beim BVB: Die Noten der Profis des VfL Wolfsburg

Dortmund. Mit 1:6 kam der VfL Wolfsburg unter die Räder. Nie kassierten die Wölfe in einer Hälfte mehr Tore. So schlugen sich die Wolfsburger.

Koen Casteels: Rabenschwarzer Tag für den Keeper! Sah zumindest bei zwei Toren schlecht aus.Note: 6

Maxence Lacroix: Hängte sich zunächst rein, konnte die Dortmund-Show aber auch nicht richtig stören. Kurz vor der Pause angeschlagen raus.Note: 5,5

Sebastiaan Bornauw: Pennte vor dem 0:1, als er Rothe nicht auf dem Schirm hatte. Auch sonst oft einen Schritt zu langsam.Note: 5,5

John Anthony Brooks: Stellenweise mit hanebüchenen Fehlern. Bekam die BVB-Angreifer nicht in den Griff.Note: 5,5

Ridle Baku: Schaltete sich zunächst gut ins Gegenpressing ein. Konnte seine gute Leistung aus der Vorwoche aber nicht bestätigen. Erzielte den Ehrentreffer.Note: 4,5

Xaver Schlager: War bemüht, aber glücklos. Musste am Knie behandelt und schließlich ausgewechselt werden.Note: 4

Maximilian Arnold: Hatte genauso wenig Zugriff wie der Rest des Teams.Note: 5

Yannick Gerhardt: Gegen Bielefeld noch einer der besten Wölfe, gegen den BVB ohne Akzente.Note: 5

Jonas Wind: War im Angriff noch der Auffälligste – aber das half auch nicht.Note: 4,5

Max Kruse: Völlig ohne Effekt auf das Spiel. Durfte nach der Pause zuschauen.Note: 5

Lukas Nmecha: Hatte eine dicke Chance in der 3. Minute. Danach unsichtbar.Note: 5

Kevin Mbabu (ab 45. für Lacroix): Der Schweizer hatte nicht mehr ganz so viel zu tun, als Dortmund einen Gang runterschaltete. Note: 4

Jerome Roussillon (ab 46. für Kruse): Reihte sich in den Abwehrverbund ein, ohne herauszustechen.Note: 4

Aster Vranckx (ab 62. für Schlager): Hatte noch einen gefährlichen Abschluss, traf die Latte. ohne Note

Felix Nmecha (ab 62. für L. Nmecha): War bemüht, noch etwas Energie auf den Platz zu bringen. Scheiterte allein vor Kobel. ohne Note

Bartosz Bialek (ab 82. für Wind): Bekam etwas Spielpraxis. ohne Note

