Fix: Patrick Wimmer wechselt zum VfL Wolfsburg

Was schon längere Zeit durchgesickert war, ist nun offiziell: Der VfL Wolfsburg nimmt Patrick Wimmer unter Vertrag. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, unterschreibt der 20 Jährige einen Vertrag bis 2027. Der Außenbahnspieler wird zur Saison 2022/23 zu den Wölfen stoßen. Bis dahin steht für den österreichischen U21-Nationalspieler noch der Abstiegskampf mit Arminia Bielefeld auf dem Programm.

Wimmer war erst im vergangenen Sommer von Austria Wien nach Ostwestfalen gewechselt und hatte sich dort sofort zum Stammspieler entwickelt. Bislang kam er für die Arminia in 26 Bundesligapartien zum Einsatz, traf dreimal, bereitete acht weitere Treffer vor und ist mit elf Punkten der Topscorer der Ostwestfalen. „Ich freue mich wirklich, dass der Wechsel nach Wolfsburg nun zustande gekommen ist. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen ist mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt worden. Mein Ziel ist es, vom ersten Tag an Vollgas zu geben, um mit dem Klub Erfolge zu feiern und möglichst regelmäßig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, wird der Österreicher in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Patrick Wimmer passt zur Philosophie des VfL Wolfsburg

20 Jahre alt und talentiert – damit passt Patrick Wimmer gut zu Philosophie der Wolfsburger. „Er ist vielseitig einsetzbar, kann bevorzugt auf beiden offensiven Außenbahnen, aber auch als zweite Spitze oder als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Er bringt Wucht, Dynamik und Tempo mit. Außerdem verfügt er über eine tolle Schusstechnik, spielt unbekümmert auf, kreiert Chancen und hat ein Auge für seine Mitspieler. Er will sich immer weiter verbessern und wird unser Spiel auf jeden Fall bereichern“, sagt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

